Тинькофф Банк запустил новую долгосрочную программу мотивации управленческой команды и удержания ключевых сотрудников, пишет «Коммерсант» , ссылаясь на сообщение банка. Она рассчитана на руководителей высшего и среднего звена с выплатой вознаграждения в форме глобальных депозитарных расписок TCS Group и с выплатой вознаграждения в денежной форме с привязкой к стоимости расписок. На первом этапе действия программа будет распространяться на 300 сотрудников.

По мнению экспертов, опционная программа доказала свою эффективность, она снижает финансовые риски для банка в случае неблагоприятной конъюнктуры, а в перспективе может обеспечить рост стоимости акций . Также введение опционов — хороший инструмент повышения лояльности команды. Зачастую опционы выгоднее премий: при премировании сотрудник не всегда может отследить реальные результаты компании, на которые завязана его премия, а с опционом это невозможно, пояснили эксперты.

По их словам, при такой системе вознаграждения топ-менеджер финансово заинтересован в долгосрочном стабильном росте компании и выстраивает соответствующую стратегию управления. Но пул акций для вознаграждения менеджмента должен быть выделен акционерами из собственной доли, что довольно сложно реализовать при отсутствии единоличного мажоритарного акционера, отметили эксперты.