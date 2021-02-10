Лидером «Народного рейтинга» Банки.ру в 2020 году стал Совкомбанк с итоговым баллом 76,4. За прошедший год в «Народный рейтинг» поступило 7 752 отзыва о работе Совкомбанка, 58% из них — с благодарностью за качественное обслуживание и индивидуальный подход при взаимодействии с пользователями. В прошлом году Совкомбанк решил 50% проблем, с которыми его клиенты обращались в «Народный рейтинг». Кроме того, банк оперативно реагировал на обратную связь от пользователей и активно внедрял необходимые корректировки в бизнес-процессы.



«В начале 2020-го мы задумались: можно ли дважды возглавить «Народный рейтинг» самых сервисных банков? Можно, но сложно! Однако сложно не значит невозможно. В нашем банке чем интереснее вызов, тем с большей готовностью мы его принимаем! Мы уверены, что активно развивающиеся лидеры повышают планку для всех участников рейтинга и вносят значительный вклад в развитие сервиса в банковской сфере. Мы говорим спасибо нашим клиентам, которые щедро благодарят нас и при этом смело указывают на зоны, требующие развития. Мы ценим всех сотрудников, которые сплоченно и самоотверженно двигаются к главной цели — сделать наших клиентов самыми счастливыми. Мы очень рады, что у нас это вновь получилось», — прокомментировал руководитель департамента клиентских впечатлений Совкомбанка Илья Радаев.

Второе место в «Народном рейтинге — 2020» занял банк «Точка»: значение его рейтинга — 76,2 балла. На третьем месте — Тинькофф Банк с результатом в 60,3 балла. Отметим, что эти банки откликнулись на каждое сообщение, которое их клиенты оставили в минувшем году в «Народном рейтинге». В десятку лучших банков, по оценке пользователей портала, вошли также Кредит Европа Банк (53,0), TalkBank (52,7), ЮMoney (50,1), «Русский Стандарт» (49,1), Банк ДОМ.РФ (47,4), «Центр-инвест» (44,4) и банк «Уралсиб» (44,4 балла).

В 2020 году клиенты банков оставили в «Народном рейтинге» 124 тыс. отзывов. Совместными усилиями были решены порядка 15 тыс. пользовательских проблем.

Банки.ру благодарит посетителей за активность и поздравляет победителей «Народного рейтинга — 2020».

14-я церемония награждения премией «Банк года» пройдет 18 февраля 2021 года в онлайн-формате.