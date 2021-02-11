Клиенты СберБанка , у которых есть мобильное приложение «СберБанк Онлайн», могут теперь моментально выпустить банковскую карту без пластикового носителя. Как сообщили в «Сбере», для этого в процессе оформления карты клиенту нужно выбрать опцию «Давайте без пластика».

Использовать такую карту можно сразу, по функциональности она соответствует пластиковой карте , позволяя осуществлять платежи и переводы онлайн и офлайн, начисление «СберСпасибо», снятие наличных. Единственное отличие такой карты от обычной заключается в том, что для оплаты офлайн-покупок нужен смартфон, «умные» часы, браслет или любой другой гаджет с поддержкой NFC.

При этом у клиента при необходимости есть возможность в любой момент дозаказать к цифровой карте привычный пластиковый вариант. Для этого достаточно в настройках карты в «СберБанке Онлайн» выбрать опцию «Заказать пластик к карте», а получить карту можно потом в любом удобном офисе СберБанка.

«Карты без пластикового носителя — это будущее наших ежедневных расчетов… Уже многие наши клиенты, которые дистанционно активируют свои карты, и вовсе не забирают «пластик», а каждая десятая новая карта, которую открывают наши клиенты, именно цифровая», — отмечает и. о. директора дивизиона «Кошелек клиента» СберБанка Игорь Ковалев.

Также он подчеркивает, что «клиенты, выбирая карту без пластика, вносят свой небольшой, но важный вклад в сохранение окружающей среды». Как указывают в СберБанке, эксперты утверждают, что период разложения изделий из пластика может достигать тысячи лет.



На первом этапе опция «Давайте без пластика» доступна при оформлении «СберКарты» и «СберКарты Тревел». В дальнейшем такой формат станет доступен и для других карт «Сбера».