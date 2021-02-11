Чистая прибыль Промсвязьбанка (ПСБ) по МСФО за 2020 год составила 25,9 млрд рублей, что на 78% выше, чем за 2019 год, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Чистый процентный доход за 2020 год увеличился на 39% и составил 68,4 млрд рублей. Процентные доходы выросли на 24%, до 153,9 млрд рублей, а процентные расходы — на 14%, до 85,4 млрд рублей. «Рост чистого процентного дохода обусловлен наращиванием объемов кредитования в приоритетных для банка сегментах, а также присоединением Связь-Банка», — говорится в релизе.



Чистый комиссионный доход в отчетном периоде увеличился на 15% — до 22,1 млрд рублей. Уточняется, что драйверами роста послужил комиссионный доход по документарным операциям (плюс 51%), расчетно-кассовому обслуживанию (плюс 14%), банкострахованию (плюс 27%).



Чистая процентная маржа по итогам 2020 года составила 2,8%, уменьшившись на 2 процентных пункта по отношению к предыдущему году.

Операционный доход увеличился на 43% год к году — до 104,1 млрд рублей, что обусловлено преимущественно ростом объемов бизнеса ПСБ. Соотношение операционных расходов к операционному доходу год к году улучшилось с 55% до 50%.

Активы банка год к году увеличились на 28% — до 2,8 трлн рублей по состоянию на 1 января 2021 года (2019 год: 2,2 трлн рублей). Основные источники роста — корпоративное кредитование и портфель ценных бумаг.



Кредитный портфель, за вычетом резерва под обесценение, в отчетном периоде увеличился на 37% и составил 1,47 трлн рублей (2019 год: 1,071 трлн рублей). По состоянию на 1 января 2021 года корпоративный кредитный портфель вырос на 37%, до 985 млрд рублей, портфель кредитов МСБ — на 67%, до 175 млрд рублей, розничный портфель — на 26%, до 310 млрд рублей.



Доля обесцененных кредитов (этап 3 МСФО), за вычетом резерва под обесценение, сократилась за год с 3,6% до 3,2% на фоне роста кредитного портфеля. Коэффициент покрытия обесцененных кредитов резервами увеличился за год с 90% до 92% на конец 2020 года.

Средства на счетах клиентов в отчетном периоде увеличились на 27% — до 2,147 трлн рублей. Средства клиентов МСБ также продемонстрировали рост на 35% — ­до 343 млрд рублей, объем средств розничных клиентов сохранился на прежнем уровне и составил 526 млрд рублей (плюс 1% за 2020 год).

Коэффициент общей достаточности капитала по «Базелю III» по МСФО выполняется с большим запасом и на 1 января 2021 года составил 14,4% (при минимальном требовании 8%); коэффициент достаточности основного и базового капитала — по 11,6% (при минимальном требовании 6% и 4,5% соответственно).