Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни в 2020 году превысила 160 млн рублей.
По итогам 2020 года общие сборы страховой компании «Капитал Life» (ООО «Капитал Лайф Страхование Жизни») составили 21 млрд рублей. Показатель чистой прибыли компании по итогам 2020 года вырос в 2 раза по сравнению с 2019 годом и превысил 1,2 млрд рублей.
По данным Всероссийского союза страховщиков (ВСС) за 2020 год, «Капитал Life» подтвердила свое лидерство на рынке накопительного страхования жизни (НСЖ) как по количеству действующих договоров, так и по выплатам. В «Капитал Life» обслуживается более 615 тыс. клиентов по НСЖ – это 41% от всего рынка накопительного страхования в стране. Сборы компании по накопительному страхованию жизни в 2020 году выросли на 7% и составили 11 млрд рублей. Выплаты превысили 4,9 млрд рублей. Доля НСЖ в портфеле «Капитал Life» по итогам года составила 52%.
Общие выплаты компании по различным программам страхования жизни и здоровья по итогам 2020 года выросли на 40% и составили 39 млрд рублей по 149 тыс. договоров в 80 регионах России.
Крупнейшая выплата компании по договорам страхования жизни в 2020 году превысила 160 млн рублей и была осуществлена клиенту в Самарской области. Максимальная рисковая выплата «Капитал Life» составила 11,5 млн рублей и была перечислена родственникам застрахованного лица в г. Москве.
Выплаты компании по рискам, связанным с коронавирусом, в 2020 году превысили 50 млн рублей.
По состоянию на конец минувшего года агентская сеть «Капитал Life» является самой большой на рынке страхования жизни и насчитывает более 7 тыс. человек. По данным Банка России за 9 месяцев 2020 года, агентская сеть «Капитал Life» превышает общую численность агентского корпуса топ-5 страховщиков жизни вместе взятых.
По результатам 2020 года агенты «Капитал Life» обеспечили более 80% всех сборов компании. Основные сборы агентского канала «Капитал Life» составляют программы классического накопительного страхования жизни с рассроченным платежом, доля сборов по полисам с рассрочкой платежа в 2020 году превысила 94%.
«Благодаря слаженной работе команды «Капитал Life» в течение всего непростого 2020 года, мы с успехом организовали бесперебойное обслуживание миллионов наших клиентов по всей стране, поддержав позитивную динамику сборов по всем ключевым направлениям, - отметил генеральный директор «Капитал Life» Евгений Гуревич. – Для нас как для крупнейшей агентской компании на рынке страхования жизни в России НСЖ остаётся приоритетным видом, так как именно накопительные программы страхования жизни обладают максимальной клиентской ценностью и позволяют формировать подушку финансовой безопасности за счет накоплений, в том числе и в период пандемии, включая покрытие рисков по жизни и здоровью, связанных и с коронавирусом. Мы видим все большую востребованность таких программ у широкой клиентской аудитории по всей стране и будем продолжать повышать их функциональность с помощью новых опций и расширений».
Нет комментариев