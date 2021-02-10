Московское отделение «Опоры России» предложило полностью списать сформировавшуюся за период ограничений задолженность бизнеса по налогам и взносам на фонд оплаты труда. Такое предложение деловое объединение представит бизнес-омбудсмену Москвы Татьяне Минеевой, сообщил в четверг ТАСС руководитель бюро по защите прав предпринимателей московской «Опоры России» Алексей Петропольский.

«Московское отделение «Опоры России» предлагает рассмотреть возможность полного списания сформировавшейся за период ограничений задолженности бизнеса по налогам и взносам на фонд оплаты труда. Снижение страховых взносов для МСП до 15% в сложившейся ситуации, когда предприятия ряда отраслей фактически простаивали на протяжении нескольких месяцев, не дало ожидаемого эффекта. Бизнес не может найти деньги, чтобы выплатить и эти 15%. С окончанием отсрочки налоговых платежей возрастет число закрывшихся предприятий», — сказал Петропольский.

По его словам, временный мораторий на налоговую нагрузку позволит сохранить предприятия, существующие рабочие места, пережить кризис, пока потребительский спрос не вернется в норму.

В московской «Опоре России» также считают, что списание льготных кредитов не скажется на занятости в малом и среднем бизнесе. «Сумма в 12 тысяч рублей даже в регионах совершенно не отвечает среднерыночной зарплате. Если руководство компании получило льготный кредит и взяло на себя обязательства по сохранению рабочих мест, но позже в компании поняли, что эти кадры больше не нужны, от них легко можно избавиться без особых финансовых потерь. Дешевле выплатить кредит, чем держать сотрудника, который дорого обходится компании», — пояснил Петропольский, добавив, что для сохранения рабочих мест в сегменте малого и среднего бизнеса необходимо принять иные меры поддержки и стимулирования.

В России для малого и среднего бизнеса из наиболее сильно пострадавших из-за коронавируса отраслей с весны 2020 года доступно несколько видов господдержки. В частности, малые и средние предприятия в заявительном порядке могли получить субсидии за апрель и май — по 12 130 рублей в месяц при сохранении не менее чем 90% работников по отношению к марту 2020 года. С 1 июня до 1 ноября действовала кредитная программа поддержки занятости в пострадавших областях и социально ориентированных некоммерческих организациях с льготной ставкой 2% годовых.



Также с 1 апреля 2020 года действуют пониженные тарифы страховых взносов (15% вместо 30%). В ноябре правительство продлило отсрочки по налогам и страховым взносам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей до конца 2020 года по поручению президента РФ.