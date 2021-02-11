ЦБ установил официальные курсы валют на 12 февраля.

Курс доллара повысился на 9,47 копейки, составив 73,7579 рубля (73,8526 рубля на 11 февраля). Курс евро понизился на 12,96 копейки, до 89,4388 рубля (89,5684 рубля на 11 февраля).

На валютных торгах Московской биржи рубль в середине дня четверга демонстрирует укрепление к иностранным денежным единицам. На 13:10 мск курс доллара расчетами «завтра» составил 73,73 рубля (минус 22 копейки к уровню закрытия предыдущих торгов), курс евро — 89,43 рубля (минус 18 копеек).

Диапазоны котировок с начала сессии составляют 73,67—73,87 рубля за доллар и 89,36—89,6 рубля за евро.