К лету цены на новостройки могут вырасти еще на 7% из-за резкого подорожания стройматериалов, девелоперы уже пересматривают прайс-листы, пишут «Известия» , ссылаясь на участников строительной отрасли. Увеличение утилизационного сбора негативно повлияет на инвестиции в отрасль переработки металлолома, а также на себестоимость лома и металлопродукции, сказано в письме ассоциации в Минпромторг — такое постановление намерено утвердить правительство. Сборы на автомобили планируется увеличить на 25%, на спецтехнику — в 2–4 раза, отметил директор ассоциации НСРО «Руслом.ком» Виктор Ковшевный. Ломовики предлагают не повышать размер сборов на технику для переработки металла.

Подорожание техники отразится на стоимости изготавливаемой с ее помощью металлопродукции, что будет влиять на себестоимость строительства и, как следствие, на цены на жилье, сказал Ковшевный.

За год стройматериалы, в частности арматура, уже прибавили в цене до 50%. Доля строительных материалов в себестоимости квадратного метра жилья составляет 30–40% в зависимости от класса проекта, рассказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Дальнейшее увеличение стоимости стройматериалов может спровоцировать подорожание первичного жилья еще на 5–7% к концу первого полугодия 2021 года, отметил директор департамента девелопмента ГК «А101» Павел Турков. По итогам января цены на новостройки уже подскочили на 3%, возможно повторение ценовой динамики прошлого года, сказал акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко.

С момента ввода утильсбора на спецтехнику в 2016-м коэффициенты его размера не индексировались, отметили в Минпромторге.

Цены на новостройки продолжат расти, считает заместитель директора компании «Ардисстройкомплект», член экспертного совета СРО Уральского объединения строителей Дмитрий Лопаткин. Сроки строительства увеличиваются из-за дефицита рабочих, также дорожает обслуживание строительства. К концу года стоимость первичного жилья может вырасти до 15%, полагает он. По мнению Колочинского, в 2021 году спрос на новостройки останется высоким, по крайней мере пока действует программа льготной ипотеки , но на фоне высокого спроса сокращается объем предложения.