Дизайнерам, детским психологам и инженерам на «удаленке» предлагают высокие зарплаты, свидетельствует рейтинг высокооплачиваемых вакансий в феврале сервиса «Работа.ру», который есть в распоряжении РИА Новости.

Согласно рейтингу, одну из самых высоких зарплат в феврале предлагает строительная компания специалисту по тендерам. Сотруднику предстоит мониторить торговые площадки, изучать аукционную документацию, готовить пакет документов для участия в тендере. Успешному соискателю готовы платить до 300 тыс. рублей в месяц.

Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тыс. рублей. Для успешного трудоустройства кандидату необходимо уметь работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры, обладать широким кругозором в области технологий и архитектур. Традиционно высоки зарплаты в сфере IT. Программисту javascript готовы платить до 200 тыс. рублей в месяц.

Разработчик мобильных приложений может зарабатывать от 150 тыс. до 170 тыс. рублей. Для этой вакансии нужен человек с опытом работы от двух лет и пониманием клиент-серверного взаимодействия. У него также должен быть ноутбук Macbook для разработки под IOS.

Высокий доход (до 160 тыс. рублей) доступен и детскому психологу с опытом работы от трех лет. Соискателю необходим сертификат, подтверждающий знание методов когнитивно-поведенческой терапии, а также официальный опыт работы с детьми и родителями. Работодатель готов предоставить обучение за свой счет успешному соискателю. До 150 тыс. рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от года.

Архитектурное бюро на проектную работу ищет дизайнера интерьеров с опытом работы от трех лет. Ему будут платить 110 тыс. рублей в месяц. Дизайнеру предстоит взять на себя разработку планировочных решений, подготовку концепций и визуализацию интерьера, работу с документацией.