Внедрение цифрового рубля может повысить конкурентоспособность российской валюты в целом в международных расчетах, полагает директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. В то же время ускоренное внедрение цифрового рубля несет для банков риски оттока и роста стоимости депозитов, добавил он.

В октябре прошлого года ЦБ РФ сообщил, что проводит оценку возможности выпуска цифрового рубля. Он может стать дополнительной формой денег наряду с наличными и безналичными и потребует создания дополнительной платежной инфраструктуры, отмечали в регуляторе.

«Мы видим на примере Китая, что они хотят использовать свою цифровую валюту, чтобы это стало инструментом для международных расчетов, для усиления и укрепления юаня в мировой конкуренции. И мне кажется, что нам тоже стоит более внимательно посмотреть на этот аспект, потому что, по сути, цифровой рубль будет конкурировать не столько с обычными рублями, на мой взгляд, сколько он может конкурировать с другими цифровыми валютами мира», — сказал Чебесков на расширенном заседании комиссии РСПП по банкам и банковской деятельности.

«И если мы сделаем цифровой рубль более привлекательным по отношению к другим цифровым валютам, дадим нерезидентам, допустим нашим партнерам по ЕАЭС, другим партнерам, более легкий доступ и возможность получать цифровые рубли, то, возможно, мы сможем, таким образом, повысить и конкуренцию рубля в международных расчетах в целом», — продолжил глава департамента.

Он отметил, что все потенциальные плюсы внедрения цифрового рубля в настоящий момент до конца понять очень сложно, поскольку такой инструмент способен радикально поменять всю финансовую систему.

«При правильной архитектуре, безусловно, цифровой рубль может открыть океан возможностей с точки зрения финтеха, с точки зрения улучшения эффективности, прозрачности системы, ну и для Минфина, в том числе, с точки зрения бюджетного процесса и контроля целевого расходования средств», — подчеркнул Чебесков.

Вместе с тем ускоренное внедрение цифрового рубля несет для банков риски оттока и роста стоимости депозитов, а также потери части доходов от эквайринга, заметил он.

Ключевые риски для банков с точки зрения ускоренного внедрения цифровой валюты, с точки зрения бизнеса, — это, конечно, потеря части трансакционных пассивов физлиц, рост стоимости пассивов и потеря части комиссионных доходов, которые связаны с эквайрингом», — сказал Чебесков.

Он отметил, что Минфин заинтересован в развитии технологий. «C другой стороны, мы обеспокоены, если существенная доходная часть банков будет резко снижаться», — продолжил глава департамента.

Что касается риска снижения ликвидности, то его, по словам Чебескова, оценить очень сложно. «Все зависит от того, какой сценарий будет выбран для развития цифровой валюты. Мне кажется, что здесь, скорее всего, Центральный банк не допустит того, чтобы была какая-то проблема с ликвидностью. Мы, конечно, тоже отмечаем это как фактор риска, но, наверное, как менее значимый из других», — указал он.

