Россияне адаптировались к пандемии коронавируса и нейтрально либо с оптимизмом смотрят в будущее, свидетельствуют данные традиционного исследования СберБанка «Потребительский индекс Иванова», которое ежеквартально проводит подразделение SberCIB Investment Research. Так, по итогам IV квартала 2020 года, когда в стране отмечался максимальный уровень заражений COVID-19, общий индекс потребительской уверенности составил минус 26%. При этом во II квартале прошлого года, когда заболеваемость была существенно ниже, он составлял минус 31%.

Напомним, центральный «персонаж» таких исследований — условный Иванов выступает в качестве типичного представителя российского среднего класса.

«Наше исследование подтвердило гипотезу о том, что в четвертом квартале 2020 года жители России уже не воспринимали пандемию коронавируса как стихийное бедствие, вернувшись к привычным поведенческим практикам, насколько это было возможно с учетом имеющихся ограничений, — отмечает руководитель SberCIB Investment Research Ярослав Лисоволик. — По-прежнему отмечалось снижение потребления по сравнению с допандемийными показателями, однако инвестиционный бум среди частных инвесторов, происходящий в экономически непростое время, продемонстрировал, что Ивановы в целом настроены оптимистично и рассчитывают на восстановление экономики в ближайшие месяцы. Большинство Ивановых успешно обслуживают кредиты (даже лучше, чем до пандемии) и работают в обычном режиме. Отмечу также, что за год значительно выросло число пользователей онлайн-сервисов — банковских, доставки еды, такси и прочих. Сегодня с ними знаком почти каждый второй россиянин».

Основными факторами беспокойства для Ивановых по-прежнему остаются здоровье (64% респондентов) и перспективы трудоустройства (54%). В то же время 60% Ивановых считают, что их работодатели выйдут на докризисные показатели уже в ближайшие четыре месяца. 8% полагают, что для восстановления потребуется полгода, а 24% — не менее года. Еще 8% не рассчитывают, что бизнес их работодателей когда-либо вернется на докризисные уровни.

Исследование свидетельствует, что вторая волна эпидемии не спровоцировала массовых увольнений или перевода работников на удаленный режим. 78% респондентов сейчас работают в обычном режиме (в III квартале — 80%). Доля работающих из дома по сравнению с предыдущим кварталом не изменилась — 13%.

Медианный рост зарплаты в IV квартале 2020 года ускорился до 9% с 6% в III квартале. Медианные темпы роста доходов также повысились: с 4—7% в октябре и ноябре до 13% в декабре. Это может быть связано с декабрьскими разовыми выплатами для семей с детьми, а также с тем, что перед длинными новогодними праздниками более значительная часть зарплат была перенесена с января на декабрь, рассуждают аналитики.

Продолжает расти популярность банковских услуг, получаемых через мобильные приложения в смартфонах: их доля в совокупном объеме платежей в декабре 2020-го достигла 52% против 43% годом ранее. Это происходит в основном за счет сокращения доли операций через офисы банков, банкоматы и интернет-банк (в ноутбуке или стационарном компьютере).

Примерно 56% респондентов сообщили, что у них нет непогашенных кредитов. Среди тех, у кого есть кредиты, 69% ответили, что у них платежи по кредитам составляют 20% месячного дохода или менее.

Несмотря на пандемию, 41% опрошенных считают маловероятным, что они не смогут обслуживать свои долговые обязательства (годом ранее — 45%). Доля тех, кто считает такой риск высоким или очень высоким, составляет 14%.

Опрос также показал, что 44% Ивановых во втором полугодии 2020 года заказывали доставку еды из ресторанов. Это на 4 процентных пункта больше, чем годом ранее, и даже выше, чем в июне, когда еще действовал режим самоизоляции (38%). Доля Ивановых, размещающих заказы через приложения и сайты ресторанов, за год уменьшилась на 8 п. п. до 43%. Соответственно, выросла популярность доставки еды через платформы-агрегаторы. Доля посетителей ресторанов сократилась на 14 п. п. с уровня годичной давности — до 46%.



Согласно опросу, проведенному в декабре 2020 года, услугами такси за последние шесть месяцев пользовалось около 76% Ивановых. Этот показатель на 6 п. п. выше, чем в декабре 2019 года. «На наш взгляд, это связано с тем, что многие считают такси более безопасной альтернативой общественному транспорту в период пандемии», — отмечают в SberCIB Investment Research. Примерно 46% пользователей заказывали такси онлайн (против 37% в декабре 2019 года).