Хоум Кредит Банк разместил выпуск биржевых облигаций серии БО-07 общим объемом 5 млрд рублей. Как уточняется в сообщении банка, срок выпуска составляет пять лет с офертой через три года с даты начала размещения, процентная ставка купона — 6,85%.

Книга заявок по выпуску была открыта 10 февраля 2021 года с ориентиром по ставке первого купона 6,85—7% годовых, что соответствует эффективной доходности на уровне 7,03—7,19% годовых. Востребованность бумаг у инвесторов позволила пересмотреть ориентир по купону и установить финальную ставку по нижней границе первоначального диапазона, подчеркивают в банке.

В ходе букбилдинга было подано более 30 заявок инвесторов всех категорий. Как отметили в Россельхозбанке, который выступил одним из организаторов размещения, по выпуску была зафиксирована более чем двукратная переподписка. Наибольший интерес проявили управляющие компании и частные инвесторы.

Дата технического размещения выпуска на Московской бирже — 12 февраля 2021 года, указано в сообщении РСХБ.

«Этот выпуск облигаций — необходимый шаг в рамках масштабного реформирования и диверсификации нашего бизнеса. Мы перестраиваем бизнес-модель, чтобы в центре ее был клиент, а не продукт. Мы уже ввели в нашу продуктовую линейку кредиты с длинными, до семи лет, сроками. Мы планируем поддерживать долю кредитов со сроком свыше пяти лет в районе 20% нашего портфеля. Долгие кредиты требуют длинных источников фондирования, позволяющих минимизировать риск ликвидности и процентный риск. Поэтому мы планируем увеличить долю рублевых облигаций с менее чем 3% до 10% нашей пассивной базы в среднесрочной перспективе. И не исключаем последующие выпуски облигаций с более длинными сроками», — прокомментировал председатель правления Хоум Кредит Банка Дмитрий Пешнев-Подольский.

Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. Биржевые облигации включены в первый котировальный список Московской биржи.



Организаторами размещения помимо РСХБ выступили BCS Global Markets, Газпромбанк, Московский Кредитный Банк. Агент по размещению — Хоум Кредит Банк.