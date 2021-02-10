Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении Tele2. Оператор связи в очередной раз повысил тарифы для своих абонентов, поясняется в релизе ФАС.

«ООО «Т2 Мобайл» с 1 января 2021 года повысило стоимость услуг сотовой связи для более чем 12 млн своих абонентов — физических лиц в среднем на 13%, обосновывая повышение ростом своих затрат», — отмечается в сообщении антимонопольного ведомства.

Туда продолжает поступать большое количество обращений граждан — абонентов Tele2 в связи с изменением стоимости услуг связи, свидетельствуют данные ФАС. При этом в службе подчеркивают, что «повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования ущемляет интересы потребителей».

Из сообщения следует, что ФАС возбудила дело в отношении ООО «Т2 Мобайл» (Tele2) по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 10 закона «О защите конкуренции»: в соответствии с этим положением запрещаются действия (бездействие) занимающего доминирующее положение хозяйствующего субъекта, результатом которых являются или могут являться недопущение, ограничение, устранение конкуренции и (или) ущемление интересов других лиц (хозяйствующих субъектов) в сфере предпринимательской деятельности либо неопределенного круга потребителей, в том числе установление, поддержание монопольно высокой или монопольно низкой цены товара.



В ФАС напоминают, что предыдущее повышение тарифов этим оператором с 12 мая 2020 года служба уже признала экономически необоснованным и выдала компании предписание привести тарифы к уровню, действовавшему до совершения правонарушения. Это предписание антимонопольного органа оператор связи до сих пор не исполнил и оспаривает его в судебном порядке.