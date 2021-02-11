Предприниматели определят наиболее востребованные цифровые услуги и сервисы для бизнеса в рамках создания единой экосистемы мер поддержки. Для этого Минэкономразвития и Корпорация МСП запустили опрос, принять участие в нем можно до 12 марта, сообщает пресс-служба МЭР.



«Ключевая задача исследования — получить подробную обратную связь от бизнес-сообщества, проанализировать полученную информацию и на основе этих данных сформировать максимально клиентоориентированные цифровые сервисы поддержки бизнеса», — отмечается в сообщении ведомства.

Анкета состоит из нескольких блоков, направленных на оценку удобства и доступности действующих сервисов, выбор приоритетных для предпринимателей новых услуг и сервисов, а также предоставляет возможность поделиться своими идеями по новым направлениям цифровых сервисов.

Результаты опроса будут использованы для развития продуктовой линейки цифровой экосистемы поддержки МСП, которую разрабатывает Минэкономразвития РФ. Компании МСП и самозанятые граждане смогут получить необходимые услуги и сервисы инфраструктуры поддержки по принципу одного окна, а часть из них и вовсе в формате одного клика без необходимости предоставления дополнительных сведений и документов.