Задолженность населения на розничном рынке электроэнергии в России в 2020 году выросла на 12 млрд рублей, до 66,6 млрд рублей по сравнению с показателем предыдущего года. Это следует из презентации первого зампреда правления Центра финансовых расчетов Дмитрия Чернова.

По его словам, промышленная группа — единственная из всех, кто улучшил в 2020 году расчеты по сравнению с 2019 годом, остальные группы снизили оплату энергоресурсов. Так, если непромышленные потребители, в том числе, ЖКХ, снизил всего на 0,1 п. п., то население достаточно существенно — на 1,7 п. п., заявил в видеокомментарии Чернов.

В целом задолженность на розничном рынке электроэнергии на конец 2020 года составила 287 млрд рублей, что на 9% выше, чем показатель на начало года, но на 13% ниже по сравнению с долгом на конец ноября прошлого года. Наибольшая часть задолженности (54%) приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 23% долгов, промышленность — 18%, бюджетные потребители — 4%, сельхозтоваропроизводители — 1%. Задолженность на оптовом рынке электроэнергии и мощности, по данным на конец января, составила 74,15 млрд рублей с НДС, увеличившись на 1,5% по сравнению с показателем на начало года.