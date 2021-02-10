Рекордный приток частных инвесторов на фондовый рынок и рост активных сделок в 2020-м увеличили доход банков от предоставления брокерских услуг физлицам в 1,5–3 раза, пишут «Известия» . Это следует из бухгалтерской отчетности (РСБУ) топ-10 кредитных организаций. Так, ВТБ от брокерской деятельности в прошлом году заработал 8,9 млрд рублей, что на 166% больше, чем в 2019-м. В СберБанке этот показатель вырос на 74%, составив по итогам 2020 года 5 млрд рублей. За год выручка от брокерских услуг в Альфа-Банке увеличилась до 2,9 млрд рублей (+185%), в Газпромбанке — до 319,8 млн рублей (+90%), в Росбанке — до 32,6 млн рублей (+144%), в Совкомбанке — до 22,5 млн рублей (+12%), в Россельхозбанке — до 16,1 млн рублей (+212%). Московский Кредитный Банк, запустивший брокерский бизнес лишь в конце 2020-го, выручил 7,3 млн рублей.

Доходы от брокерского обслуживания физлиц за год упали у Райффайзенбанка на 3,5%, у «Открытия» — на 43,4%. В результате они заработали 1,5 млрд и 6,2 млн рублей соответственно.

Как отметили в СберБанке, интерес к вложениям в ценные бумаги у населения увеличивается на фоне снижения ставок по депозитам , роста финансовой грамотности и диджитализации брокерского бизнеса. Это направление становится все более популярным: в 2020-м количество открытых в банке брокерских счетов выросло в 2,6 раза, превысив к началу этого года отметку в 3 млн, добавили в кредитной организации. В Райффайзенбанке рассказали, что суммарный доход от розничного брокерского бизнеса в 2020-м вырос на 36%, не пояснив снижение выручки от оказания посреднических услуг по брокерским договорам гражданам.

В условиях снижения ставок и сравнительно высокой инфляции отток вкладчиков продолжится, а инвестирование для россиян будет становиться все более выгодной альтернативой традиционному размещению средств на депозитах, считают эксперты. По их словам, тенденция к развитию банками линейки инвестиционных услуг не только сохранится, но и будет набирать обороты. Кредитные организации привлекают на рынок большое количество розничных инвесторов, конвертируя свою банковскую клиентскую базу. Инвестиционный бизнес для них в отличие от брокеров не основной. Брокеры могут дать клиенту больше, чем просто базовые функции, считают эксперты.