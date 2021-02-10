Суточные лимиты на объем операций в Системе быстрых платежей, устанавливаемые банками для своих клиентов, должны составлять не менее 150 тыс. рублей. Это будет установлено указанием, проект которого разработал Банк России, следует из сообщения регулятора.

Скорректировать свои лимиты банки должны будут до 1 октября 2021 года. Это позволит повысить доступность переводов через СБП для граждан, подчеркивают в ЦБ.



Кроме того, с 1 апреля 2022 года участники системы обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью разработанного НСПК мобильного приложения СБП («СБПэй»). Это приложение позволяет провести сканирование QR-кода по удобному клиентскому пути и расплатиться через СБП в любых торгово-сервисных предприятиях, которые принимают такой способ оплаты.