Брокеры и управляющие компании с середины января испытывают проблемы с проведением удаленной идентификации новых клиентов из-за сбоев в работе государственной системы обмена информации в Системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), пишет «Коммерсант» . По словам участников рынка, проблема связана с удаленной идентификацией клиентов на уровне подтверждения их персональных данных из госучреждений.

Как сообщил руководитель отдела развития продукта «БКС Мир инвестиций» Сергей Скоробогатов, в текущем году уже дважды наблюдались проблемы с упрощенной идентификацией клиентов через СМЭВ. По его словам, ответ от системы часто приходит в виде ошибки, и возникает необходимость отправлять повторный запрос. Руководитель направления по взаимодействию с госорганами «Альфа-Капитала» Николай Швайковский также отметил увеличение время отклика системы, снижение процента «дождавшихся» запросов. Возможно, идут сбои при обращении к базам данных конкретного органа власти, считает он. Ряд участников фондового рынка отметили, что проблема в основном идет в процессе подтверждения ИНН.

Представитель Минцифры сообщил, что в связи с проведением технических работ по увеличению производительности Единой системы идентификации и аутентификации у брокеров и управляющих компаний могли наблюдаться задержки в получении ответов. Он рекомендовал этим участникам электронного взаимодействия также проверить настройки своих информационных систем.

Участники рынка не стали раскрывать, сколько потенциальных клиентов они лишились из-за проблем с удаленной идентификацией. Как отметил Швайковский, «цифровые» клиенты особо требовательны к скорости обслуживания и зачастую оказываются не готовы к «паузам», возникающим в рамках процедуры идентификации.