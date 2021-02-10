📰 На фоне ожидаемого сохранения ставки на текущем уровне заседание ЦБ вряд ли окажет влияние на курс рубля, пишет «Российская газета» , ссылаясь на эксперта по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрия Бабина. По его словам, если же комментарии ЦБ будут более жесткими, то это окажет поддержку рублю, поскольку мягкие денежно-кредитные условия являются одним из фундаментальных факторов относительной слабости любой валюты. При сохранении благоприятных внешних условий и при отсутствии новых геополитических раздражителей рубль в ближайшие недели способен продолжить умеренно повышаться. Доллар начнет корректировать потери, консолидируясь в коридоре 73,8—74,8. Более вероятный диапазон для евро на ближайшие недели — 89—90. Если появятся реальные угрозы секторальных санкций, это способно вызвать резкое снижение рубля до пятилетних минимумов, установленных почти год назад, прогнозирует эксперт.

📰 Власти Кипра сообщили детали для въезда туристов из России с 1 марта, пишет РБК . Об этом сообщил атташе по туризму посольства Кипра в России, представитель Минтуризма республики Димитрис Димитриу. Иностранные туристы смогут оформить кипрскую визу онлайн. Если пассажир по прибытии сдаст положительный тест на коронавирус, его отправят на лечение, а расходы на проживание, еду и лекарства возьмет на себя правительство. За сутки до вылета все прибывающие должны зарегистрироваться на электронной платформе CyprusFlightPass, добавил Димитриу. На ней можно забронировать тест на коронавирус.

📰 Новый стандарт Wi-Fi может стать препятствием для строительства сетей 5G в России, пишут «Известия» . На рассматриваемый для развертывания сетей пятого поколения в России диапазон 6 ГГц (6 425—7 100 МГц) претендует Wi-Fi 6E — улучшенная версия предыдущей технологии беспроводной связи, позволяющая передавать данные со скоростью до 10 Гбит/с. Об этом рассказали в Научно-исследовательском институте радио. В битву за те же частоты включилась и Apple: с ноября компания тестирует в России улучшенный аналог Bluetooth — технологию UWB.

📰 Продажи российских дизайнерских марок на AliExpress оказались единичными, пишет РБК . Восприятие потребителями AliExpress как продавца дешевой продукции препятствует маркетплейсу продвигать бренды российских дизайнеров. В рамках их совместного проекта с площадкой было продано лишь несколько десятков товаров. Торговая площадка прошлой осенью анонсировала проект «Запуск»: она привлекла к сотрудничеству около полутора десятков российских дизайнеров. Затраты на производство линеек и съемки лукбука AliExpress взял на себя.

📰 Российские торговые сети столкнулись со сложностями при закупке бананов, пишет «Коммерсант» . Неурожай в Эквадоре, высокий спрос, а также задержки с поставками привели к нехватке фрукта и росту оптовых цен почти на 40%. Цены за год выросли с 60 рублей примерно до 82 рублей за 1 кг, добавил собеседник издания. Участники рынка ожидают нормализации ситуации к апрелю. Столкнувшиеся с проблемами при закупке бананов сети пока пересматривать стоимость фрукта на полке не собираются. Переложить возросшие издержки на покупателей сети не могут из-за рисков падения продаж и трафика.

📰 Траты иностранцев в России в начале 2021 года постепенно восстанавливаются по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет РБК . По данным СберБанка , общее падение трат иностранцев в январе составило 15% в годовом выражении, при том что на пике обвала (в апреле прошлого года) оно достигало 74%, а в марте, последнем месяце перед введением локдауна, — 19%. ВТБ видит рост расходов на 11% в сравнении с прошлым январем, до 2,4 млрд рублей. В эквайринговой сети «Русского Стандарта» общая сумма операций по иностранным картам снизилась на 54% относительно января 2020 года. В Россию постепенно возвращаются иностранные студенты, сотрудники компаний и трудовые мигранты, они все чаще выбирают банковскую карту для повседневных расчетов, снижая объем снятия наличных, отметили эксперты. По их мнению, на горизонте ближайших лет объемы трансакций по картам иностранных банков могут превысить объемы средств, снимаемых в банкоматах.