Депутаты Госдумы на заседании 10 февраля поддержали в первом чтении законопроект о запрете изымать по исполнительным документам у граждан-должников их домашних животных, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

«В результате существующей практики изъятия домашних животных у владельцев-должников негативные последствия наступают как для граждан, которые в большинстве случаев считают домашних животных членами своей семьи, так и для самих животных», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности.



Изменения вносятся в статью 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, в действующей редакции данной статьи содержится перечень сельскохозяйственных животных, на которых нельзя обращать взыскание по исполнительным документам. Законопроект дополняет этот перечень указанием на домашних животных, которые не используются в предпринимательской деятельности. Понятие «домашние животные» определено положениями Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ».

Предлагаемые изменения будут способствовать более гуманному отношению к домашним животным, обеспечению надлежащих условий их содержания и эмоциональному благополучию их владельцев, считают авторы законопроекта.