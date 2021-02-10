Госдума в среду приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о крупных штрафах для операторов связи, которые не применили оборудование для устойчивой работы Интернета на территории РФ, говорится в сообщении нижней палаты парламента.

1 ноября 2019 года вступили в силу поправки в ФЗ «О связи» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части обеспечения безопасного и устойчивого функционирования интернета на территории РФ.

При этом, как отмечают авторы поправок, отсутствие в КоАП ответственности за несоблюдение обязанностей, предусмотренных вступившим в силу ФЗ, «как показала практика, формирует у субъектов регулирования возможность невыполнения установленных в отношении них обязанностей». В связи с этим устанавливаются штрафы для нарушителей закона о «суверенном Рунете», поясняют в Госдуме.

Суммы штрафов, в зависимости от состава правонарушения, для юрлиц, например, варьируются от 20 тыс. рублей до 700 тыс. рублей. В ряде случаев устанавливается также ответственность в виде административного приостановления деятельности.

Кроме того, устанавливается ответственность за повторное совершение административного правонарушения. В этом случае суммы штрафов для юрлиц составляют от 600 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Кроме того, ко второму чтению в закон была внесена и поддержана поправка , предусматривающая ответственность за нарушение владельцем информационного ресурса основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ, в том числе на свободу массовой информации.

Штраф для граждан составит от 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических — от 600 тыс. до 1 млн рублей.

За повторное нарушение граждане заплатят от 200 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, юридические — от 1,5 млн до 3 млн.