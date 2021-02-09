Власти задумались о создании механизма капиталовложений с помощью компаний, привлекающих инвестиции для будущих сделок по слиянию и поглощению (SPAC, Special Purpose Acquisition Company), пишет РБК . Предполагается, что такие SPAC-компании смогут привлекать средства, размещая акции или цифровые финансовые активы (токены) на бирже и с помощью краудинвестинга. Эта концепция может быть вписана в российское законодательство в IV квартале 2022 года, следует из проекта «Дорожная карта по формированию и развитию механизмов инвестиционного развития РФ».

Инвестирование в SPAC-компании может работать по следующей схеме: на бирже будет заполняться книга заявок, а затем инвесторы станут покупать токены тех или иных проектов через краудинвестинговые платформы, следует из документа. Собранные средства будут инвестироваться в акции «перспективных компаний». Определять перспективность будет «оригинатор» — им выступает «как правило, успешный инвестор с деловой репутацией». Для подобного механизма предполагается создать правила, которые будут регулировать квалификацию инвесторов, максимальную стоимость одной акции SPAC-компании и срок ее деятельности.

По мнению экспертов, если речь идет о привлечении денег от институциональных инвесторов, то, наверное, ради них можно попробовать создать какие-то новые инструменты, но фундаментально их инвестиционный ресурс внутри страны поделен. Также SPAC-компании могут оказаться не сильно востребованными. В России в принципе проводится не так много первичных размещений. На биржу выходят компании, которые долго размышляют над тем, чтобы стать публичными, и не торопятся, а SPAC-компании, напротив, позволяют ускоренно выйти на рынок в удачный момент и не заниматься документацией, пояснили эксперты. Кроме того, фокус SPAC-размещений — это технологические компании. Если рассматривать в качестве инвестиционного ресурса розничных инвесторов, то это может противоречить планам по наведению порядка на финрынке, считают эксперты.

Среди новелл проекта «Дорожная карта», предлагаемых на этот год, упоминается реализация возможности выпуска непубличной компанией специальных многоголосых привилегированных акций. Подобные префы позволяют учредителям компании получать голоса непропорционально номинальной стоимости акций. В случае отчуждения такие суперпрефы будут конвертироваться в обыкновенные акции. Авторы предлагают расширить и возможности по выпуску «вечных» облигаций . В документе описывается идея снизить требования к кредитному рейтингу для эмитентов бессрочных облигаций. Возможность выпускать «вечные» бонды также предлагается предоставить компаниям, чьи ценные бумаги имеют первый уровень листинга на бирже. «Дорожная карта» предусматривает послабления и для инвесторов: в документе предлагается разрешить покупать «вечные» облигации квалифицированным инвесторам — физическим лицам.

Для развития венчурных инвестиций в проекте «Дорожная карта» предлагается установить критерии по отнесению компаний к «инновационным» и «быстрорастущим» в рамках закона о защите и поощрении капиталовложений. К более долгосрочным идеям относится поэтапный запрет на голосование для квазиказначейских акций. К идеям с поздней реализацией относится и запуск биржевого и внебиржевого рынков квот на парниковые газы (углеродных кредитов) в формате спот-рынка и рынка поставочных и финансовых деривативов.