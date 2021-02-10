Компании, в том числе российские, в 2021 году начнут массовый переход к углеродной нейтральности, это связано с грядущим отказом инвесторов вкладывать средства в корпорации, не соответствующие принципам ESG (критериям экологического, социального и корпоративного управления). Такое мнение высказал первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин на X Всероссийском форуме по корпоративному управлению.

О переходе к углеродной нейтральности к 2050—2060 годам заявила вся Европа, а также такие страны, как США, Япония, Корея и Китай, отметил Ведяхин. «Это значит, что процентов 75 мирового ВВП будет заниматься экологической повесткой. И если корпорация не соответствует этим требованиям (ESG), то она фундаментально неустойчива», — пояснил он.

По мнению Ведяхина, уже к концу 2021 года инвесторы начнут отказываться вкладывать средства в фундаментально неустойчивые корпорации. Например, крупнейшая финансовая корпорация Black Rock уже заявила, что планирует выводить инвестиции из компаний, которые не делают шагов к углеродной нейтральности к 2050 году.

«И это мы видим только одну, но сейчас последуют решения большинства портфельных управляющих ровно такие же, это вопрос нескольких месяцев. К концу 2021 года, я думаю, будет уже четко сформирована инвестиционная парадигма — кто не делает движений в отношении углеродной нейтральности, в тех мы деньги не вкладываем, в лучшем случае — короткие спекуляции», — отметил первый зампред правления СберБанка.

Поэтому собственники бизнеса, желая быть фундаментально устойчивыми, а также привлекательными с точки зрения инвестиций, в 2021—2022 годах начнут переход к принципам ESG.

«В 2021 году, максимум в 2022 году, мы увидим парад заявлений об углеродной нейтральности к 2040-2060 годам», — сообщил он, добавив, что это будет исходить или от совета директоров, или от менеджмента и акционеров компаний.