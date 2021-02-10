В начале 2021 года спрос на наличные деньги в России остался повышенным, несмотря на прохождение пиков кризиса. На эту тенденцию, описанную в обзоре Национального рейтингового агентства (НРА), обратили внимание в РБК . В январе объем наличных в обращении сократился под воздействием сезонности на 255 млрд рублей, но это примерно вдвое меньше притока наличности, который наблюдался в декабре (502 млрд рублей). Обычно в январе уровень возврата денег в банковскую систему составляет 85%, подчеркнули в НРА. По мнению экспертов, причинами такой динамики являются сохраняющиеся низкие ставки по вкладам и предновогодние ограничения, в результате которых отдельные отрасли недополучили выручку в праздничные дни, а население снизило потребительский спрос.

В НРА прогнозируют, что в 2021 году спрос на наличные в России будет стабилизироваться медленно и в банки вернется меньше половины того, что было изъято населением и бизнесом в 2020-м. По их оценкам, речь идет лишь о 1,1 трлн рублей, или 39,3%, от 2,8 трлн рублей — прошлогоднего прироста наличных денег в обращении. Спрос на наличные в пандемию был беспрецедентным, он не сравним с кризисами прошлых лет, отметила старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. В 2021 году возврату ликвидности в банки мешают низкие ставки и мягкая денежно-кредитная политика ЦБ.

Возврат ликвидности в банки также будет зависеть от финансового положения бизнеса. В 2021 году возникнет необходимость уплаты отсроченных налогов, отмечает в обзоре НРА.

Часть наличности вернется на банковские вклады во второй половине 2021 года, прогнозируют в НРА. Приток будет небольшим — около 200 млрд рублей, отметила Караваева. Еще 250–300 млрд рублей, по ее оценкам, физлица могут вернуть на валютные счета. Существенная часть сбережений населения может поступить на специальные эскроу-счета, которые используются для покупки жилья в ипотеку. По этому каналу возврат наличности может составить до 350 млрд рублей. Бизнес не сыграет значительной роли в поддержании ликвидности банковского сектора, считает Караваева. Также в НРА прогнозируют, что объем наличных в обращении сократится — примерно на 10% в 2021 году.

По мнению банкиров, в 2020 году спрос на наличность превысил трендовый уровень примерно на 1 трлн рублей и этот «навес» будет сжиматься. Возврат денег обратно в банки может оказаться очень длительным при мягкой политике ЦБ. Депозиты уже не воспринимаются населением как инструмент для сбережений, а бизнес, скорее всего, будет сокращать запасы наличными очень медленно, считают представители кредитных организаций.