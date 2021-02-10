В столичном арт-пространстве «Красный Октябрь» появился памятник онлайн-покупкам работы диджитал-художника Алексея Андреева. Об этом сообщили в Московском банке СберБанка , уточнив, что автором концепции стал «СберМаркет» — входящий в группу «Сбера» федеральный сервис доставки продуктов и товаров на дом.

«Необычная инсталляция собрана из корпусов смартфонов и посвящена 2020 году, который прошел под эгидой удаленной работы, самоизоляции и покупок в Сети», — описывают памятник в «Сбере».

Как уточняется, в декабре «СберМаркет» устроил флешмоб в TikTok и Instagram: пользователи выбирали, какой из пальцев — указательный или большой — больше подходит для онлайн-покупок. По итогам голосования более 200 тыс. человек выбрали «заказательным пальцем» большой.



«День открытия памятника «СберМаркет» сделает «Заказательным» днем. В этом сезоне таких дней будет несколько: с февраля по конец марта сервис запустит разные акции, игры, бонусы и скидки», — отмечается в сообщении столичного подразделения СберБанка.