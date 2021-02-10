Счетная палата (СП) видит риски использования режима самозанятых для незаконной налоговой оптимизации, заявил аудитор ведомства Андрей Батуркин в ходе заседания Совета Федерации.

«Государство впервые добилось таких значимых успехов в деле легализации теневого рынка труда. Но есть пара ключевых моментов, которые мы бы хотели отметить. Первое: все-таки сохраняются риски злоупотребления режимом самозанятых для незаконной налоговой оптимизации. Например, посредством перевода бывших сотрудников в самозанятые с использованием аффилированных компаний», — рассказал Батуркин.

По его словам, второй риск — это потеря доходов внебюджетными фондами. «И здесь необходимо, чтобы со стороны правительства были разработаны меры по стимулированию самозанятых к участию в программах пенсионного страхования», — считает Батуркин.

Аудитор также предложил рассмотреть вопрос о более раннем переводе режима самозанятых из пилотного в постоянный. «Можно было бы уже рассмотреть вопрос о более раннем прекращении эксперимента по самозанятым и переходе в постоянный режим этого налога. Чем раньше люди поймут, что государство уже окончательно определилось и не экспериментирует, тем большее количество людей будут с большей охотой и активностью идти в этот режим. Для бюджетов регионов это будет существенным фактором», — отметил Батуркин.