Совет Федерации одобрил изменения в федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле» в части расширения доступа российских экспортеров к продуктам экспортного страхования . Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Ахмат Салпагаров, предусматривается дополнение уже разрешенных валютных операций между резидентами операциями по уплате резидентами страховщикам-резидентам, за исключением страховщиков-резидентов из перечня, формируемого Центральным банком РФ, страховых премий по договорам страхования рисков неисполнения нерезидентами обязательств по внешнеторговым договорам, заключенным между резидентами и нерезидентами, за переданные нерезидентам товары, выполненные для них работы, оказанные им услуги, переданные им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, а также операциями по выплате резидентам страховщиками-резидентами страховых возмещений по указанным договорам.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснял , что закон предусматривает возможность страхования рисков неисполнения обязательств по контрактам не только Российским агентством по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, как это действует сейчас, но и лицензированными российскими страховыми организациями.



«При этом федеральным законом устанавливаются основания для включения Центральным банком РФ в указанный перечень страховых организаций — резидентов, которые не вправе страховать риски неисполнения нерезидентом обязательств по заключенному резидентом с таким нерезидентом внешнеторговому договору, а также основания для последующего исключения страховых организаций — резидентов из него», — уточняют в Совфеде.