Нидерланды назвали ключевое условие для заключения с РФ соглашения об избежании двойного налогообложения (СИДН), пишут «Известия» . Это следует из ответа Минфина королевства на запрос издания. Амстердам готов подписать договор с Москвой, если в него будут включены льготы для реального частного голландского бизнеса, инвестирующего в Россию. По словам государственного секретаря по финансам Нидерландов Иоханна Вейлбрифа, разрыв соглашения с Россией крайне нежелателен. Страны выступают важнейшими торговыми партнерами друг для друга, расторжение договора негативно скажется не только на уже осуществленных вложениях, но и на новых взаимных инвестициях. Вейлбриф уточняет, что разделяет опасения депутатов и обязуется стремиться к достижению сбалансированного решения.

В ответе Минфина королевства на просьбу «Известий» прокомментировать, на каких условиях Амстердам готов заключить с РФ новое соглашение, сообщили, что в отличие от других юрисдикций, уже подписавших новый договор с Россией, в Нидерландах реальный, не фиктивный местный бизнес выступает источником собственного капитала для инвестиций в нашу страну. Там считают целесообразным, если в новом соглашении будут предусмотрены налоговые льготы для частного голландского сектора. По действующим условиям на преференции могут рассчитывать лишь публичные компании, тогда как интересы нидерландского бизнеса, зачастую семейного, недостаточно учтены в новом соглашении, отметили в Минфине Нидерландов.

Минфин РФ предложил Амстердаму пересмотреть СИДН в августе прошлого года. По правилам действующего соглашения с королевством — если его резидент владеет в российской компании не менее 25% уставного капитала и вложил в нее больше 75 тыс. евро, то налог для него в РФ составляет 5% от общей суммы выплачиваемых дивидендов, пояснил управляющий партнер «Борениус Россия» Андрей Гусев. Во всех остальных случаях ставка стандартная, 15%. Также сейчас голландские резиденты освобождены от налога в России при продаже бизнеса, в активах которого значительную долю занимает недвижимость. Большая часть крупных российских девелоперов, владельцев торговых центров структурированы через холдинги в Нидерландах.

Пока Амстердам ответил на российское предложение отказом. В пресс-службе российского Министерства финансов на просьбу прокомментировать ход переговоров с Амстердамом отметили, что последнее предложение, полученное от голландской стороны, не позволяло прийти к компромиссу, так как подразумевало сохранение каналов вывода доходов из России по низким ставкам. «На данном этапе прогресс в переговорах отсутствует, поэтому мы идем по пути расторжения соглашения. Однако если позиция голландской стороны изменится, мы готовы вернуться к обсуждению», — заявили в Минфине.