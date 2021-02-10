Объем вложений россиян на финансовых рынках достиг 10 трлн рублей, в то время как объем банковских депозитов составляет 35 трлн рублей, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов.

«Действительно, в прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка. <…> 10 млн человек и 10 трлн [рублей] вложений в инструменты финансового рынка. У нас всего депозитов в банках 35 трлн рублей, то есть соотношение уже серьезное», — сказал Силуанов на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Допускать «агрессивный маркетинг» посредников на финансовых рынках нельзя, добавил Силуанов.