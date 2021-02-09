Совет Федерации одобрил изменения в главы 23 и 25 второй части Налогового кодекса РФ. Об этом сообщается на сайте верхней палаты российского парламента.

Как пояснил заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Андрей Епишин, предусматривается зачет налога на прибыль организаций, исчисленного и удержанного в отношении полученных российской организацией дивидендов, при определении суммы налога на доходы физических лиц, которая подлежит уплате в отношении доходов плательщика НДФЛ, признаваемого налоговым резидентом РФ, от долевого участия в этой российской организации пропорционально доле такого участия.

Также предусматривается освобождение от НДФЛ сумм полной или частичной компенсации работодателями своим работникам и членам их семей, бывшим своим работникам, уволившимся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по старости, инвалидам, не работающим в данной организации, стоимости приобретаемых путевок, за исключением туристских, на основании которых указанным лицам оказываются услуги санаторно-курортными и оздоровительными организациями, находящимися на территории РФ.



Закрепляется возможность производить определение налоговой базы и исчисление суммы НДФЛ с доходов в виде выигрышей от участия в азартных играх, проводившихся в казино и залах игровых автоматов в 2020 году, на основании сведений, представляемых организаторами азартных игр в налоговые органы в электронной форме в виде реестра сведений в срок не позднее 1 мая 2021 года.