Совет Федерации предлагает правительству увеличить совокупный размер расходов на образование и медуслуги, по которому можно предоставлять социальный налоговый вычет, со 120 до 200 тыс. рублей в год, говорится в проекте постановления палаты.

Документ был одобрен сенаторами в целом по итогу «правительственного часа» с участием главы ФНС Даниила Егорова.

Так, правительству «рекомендуется рассмотреть вопрос об увеличении предельного размера социального налогового вычета в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения своих детей (подопечных) в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, до 100 тысяч рублей, а также об увеличении предельного совокупного размера социальных налоговых вычетов в отношении расходов налогоплательщика на оплату обучения и на оплату медицинских услуг и лекарственных препаратов для медицинского применения до 200 тысяч рублей», говорится в документе.

Первый зампредседателя бюджетного комитета СФ Елена Перминова пояснила РИА Новости, что сейчас совокупный размер трат на социальные нужды, с которого можно получить налоговый вычет, составляет 120 тысяч рублей в год. «Надеемся, что если не в текущем году, то, может быть, в 2022 году, эта норма будет принята», — сказала сенатор.

Также законодатели просят правительство рассмотреть вопрос об увеличении с 18 до 24 лет предельного возраста детей (в том числе усыновленных) налогоплательщика — физического лица, в отношении которых «может быть применен социальный налоговый вычет в размере расходов на оплату медицинских услуг, приобретение лекарственных препаратов для медицинского применения и сумм страховых взносов по договорам добровольного страхования».