Счетная палата видит риски сокращения налоговой базы при переходе с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом заявил аудитор контрольного ведомства Андрей Батуркин на заседании Совета Федерации. По его словам, в 2019 году около трети плательщиков ЕНВД сдавали нулевую отчетность, что может продолжиться и при переходе на УСН.

«Даже в относительно благополучном 2019 году, тогда было порядка 3,3 млн налогоплательщиков этого режима, 973 тыс. из них сдавали нулевую отчетность, то есть это фактически треть. И поэтому мы считаем, что существует риск того, что какая-то часть бывших плательщиков ЕНВД пополнит их число, а это, прежде всего, негативно отразится на доходах субъектов Российской Федерации», — пояснил Батуркин.

Он также попросил Федеральную налоговую службу обратить на это внимание. «Здесь просим ФНС обратить внимание на это обстоятельство с точки зрения обеспечения контроля за полнотой уплаты налогов», — сказал Батуркин.

ЕНВД перестал действовать в России с 1 января 2021 года, использовавшие его предприниматели будут использовать альтернативные налоговые режимы. Альтернативными режимами без серьезного повышения налоговой нагрузки являются УСН, единый cельскохозяйственный налог, патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход. Предприниматели, не определившиеся с выбором до конца 2020 года, автоматически переводятся на общую систему налогообложения.