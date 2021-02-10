Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий размещать средства пенсионных накоплений в депозиты в небанковских кредитных организациях, осуществляющих функции центрального контрагента. Документ инициирован группой депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас законом допускается возможность размещения средств пенсионных накоплений в депозиты в рублях и иностранной валюте в кредитных организациях, которые отвечают требованиям, установленным законодательством РФ к кредитным организациям — участникам системы обязательного страхования вкладов в банках РФ. Части требований небанковская кредитная организация — центральный контрагент соответствовать может, отмечают авторы документа.

«Ставки на рынке депозитов с центральным контрагентом, как правило, превышают стандартные ставки на банковских депозитах, что позволяет участникам данного сегмента денежного рынка размещать свои денежные средства на наиболее выгодных условиях», — говорится в пояснительной записке.

В соответствии с законодательством, размещать средства на депозитах в центральном контрагенте возможно в ходе организованных торгов при условии одновременного привлечения указанных средств по договорам РЕПО. Центральный контрагент при этом гарантирует исполнение обязательств по сделкам, которые заключаются в результате сведения заявок от участников рынка на размещение средств в депозиты с заявками РЕПО на привлечение средств, указывают авторы документа.

Кроме того, законопроект дополняет перечень активов, в которые возможно инвестировать средства пенсионных накоплений, клиринговыми сертификатами участия (КСУ). «РЕПО с КСУ является в настоящее время самым ликвидным сегментом российского денежного рынка, количество участников на котором превышает 240, среди которых банки, брокеры, а также нефинансовые корпорации. Так как операции проводятся через центрального контрагента, данный сегмент обеспечивает не только максимальную ликвидность, но и надежность», — говорится в сопроводительных материалах к документу.