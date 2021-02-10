Президент России Владимир Путин призвал подумать о защите граждан от обмана при вложениях на рынке ценных бумаг, так как уже появляются посреднические конторы, которые обещают манну небесную.

«Что касается рынка ценных бумаг, то, безусловно, мы должны подумать, и я просил вас об этом подумать — о том, как защитить интересы граждан. Еще раз повторяю: нам ни в коем случае не нужно здесь второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков, условно, конечно. Поэтому, мы ж понимаем, что в любую секунду появляются всякие посреднические конторы, которые обещают манну небесную», — сказал Путин на совещании с членами Кабмина.

По его словам, за прошлый год беспрецедентное количество людей пришло на фондовый рынок — свыше 6 млн человек уже инвестировали 10 трлн рублей на фондовых рынках.

Ранее в среду сообщалось, что ЦБ зафиксировал в 2020 году всплеск предложений нелегальных финуслуг в Интернете.

