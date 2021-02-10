Госдума приняла в третьем чтении закон о лицах, контролирующих финансовые организации. Об этом сообщается на сайте нижней палаты российского парламента.

«Государственная дума единогласно поддержала в итоговом, третьем, чтении закон, направленный на защиту средств граждан и государства, а именно — устанавливающий процедуру признания лица контролирующим страховую, кредитную организацию либо негосударственный пенсионный фонд. Он разработан межфракционной рабочей группой по вопросу законодательства в сфере долевого строительства под руководством заместителя председателя ГД Ирины Яровой по поручению председателя ГД», — указано в релизе.

«Чтобы гарантировать защиту средств, вложенных в банки и страховые организации, государство в интересах граждан берет на контроль всех лиц, контролирующих кредитные, страховые организации и негосударственные пенсионные фонды. Предложенные законопроектом меры дисциплинируют текущую деятельность таких организаций, дают ЦБ право незамедлительно пресекать действия, которые могут причинить ущерб гражданам и государству, и обеспечивают невозможность вывода денег за рубеж», — сказала Ирина Яровая.

Ранее концепция законопроекта была поддержана правительством РФ, Верховным судом, Федеральной налоговой службой, Генеральной прокуратурой и Банком России, подчеркивают в Госдуме.



В ЦБ накануне в связи с принятием законопроекта во втором чтении разъясняли , что, в частности, регулятор сможет подавать в суд заявления о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности наряду с текущими полномочиями подавать заявления о привлечении их к ответственности в виде возмещения убытков. До подачи таких документов Центробанк сможет направить в суд заявление о применении предварительных обеспечительных мер — наложении ареста на имущество лиц, контролирующих финорганизацию, в объеме не более величины денежных средств, необходимой для восполнения капитала финансовой организации до уровня, достаточного для выполнения ею установленных требований.