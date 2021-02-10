Банк России установил официальные курсы валют на 11 февраля.

Курс доллара снизился на 26,66 копейки, составив 73,8526 рубля (74,1192 рубля на 10 февраля). Курс евро увеличен на 3,98 копейки до 89,5684 рубля (89,5286 рубля на 10 февраля).

На биржевых торгах наблюдается положительная для рубля динамика. На 12:50 мск курс доллара расчетами «завтра» составляет 73,77 рубля (минус 12 копеек к уровню закрытия торгов вторника), курс евро — 89,45 рубля (минус 8 копеек).

Курсовые диапазоны с начала торгов составляют 73,72—74,02 рубля за доллар и 89,38—89,74 рубля за евро.