Появление цифрового рубля может заставить банки конкурировать за ликвидность и повышать доходность депозитов, но не ранее 2022 года. Такой прогноз дает Национальное рейтинговое агентство в обзоре «Банки-2021: ликвидность без излишеств» , где цифровой рубль назван «новым конкурентом за ликвидность».

Аналитики констатируют, что на фоне текущего низкого уровня ставок привлечения рыночного фондирования и перераспределения срочных — более дорогих — вкладов в сравнительно дешевые счета населения (за 2020 год их доля в средствах населения выросла с четверти до трети) банки не спешат повышать доходность вкладов даже в условиях структурного дефицита ликвидности.

«Появление цифрового рубля, запланированное на конец 2021 года, заставит банки начать конкурировать за ликвидность не только между собой, но и с Банком России. Таким образом, появление цифрового рубля простимулирует банки начать повышать доходность срочных вкладов ближе к концу 2021 года, что совпадет с ожидаемым разворотом ключевой ставки вверх и будет способствовать возврату наличности в банковский сектор», — говорится в обзоре.

«С другой стороны, перспектива хранения денег в Банке России без получения дохода, компенсирующего инфляцию, не очень привлекательна для населения в условиях стабильности в банковском секторе и не сможет отвлечь большую часть его средств с текущих счетов, — рассуждают эксперты. — В случае же осуществления социальных выплат с использованием цифрового рубля большая часть населения будет пользоваться возможностью конвертировать их в традиционные средства обмена и хранения — наличные и текущие счета. И, в отличие от привычных форм хранения и обмена, цифровой рубль только спустя несколько лет сможет получить широкое распространение, после того как у граждан выработается привычка его использования в повседневной жизни».

ЦБ РФ в консультативном докладе, опубликованном в октябре 2020 года для общественного обсуждения возможностей и перспектив выпуска цифрового рубля , отмечал, что «банковскому сектору необходимо будет выработать подходы к работе, управлению рисками и структурой своего баланса в условиях, когда средства клиентов будут перемещаться между текущими счетами и цифровой валютой Центрального банка. Это может вызывать усиление конкуренции между банками за клиентов, что, возможно, отразится на уровне ставок по депозитам и кредитам, а также на динамике кредитования».

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в декабре говорил, что цифровой рубль не будет конкурировать с безналичными деньгами как средство сбережения .

По его словам, с появлением цифрового рубля граждане и организации какую-то часть денежных средств решат держать в новой цифровой форме. Произойдет некоторое перераспределение ликвидности от наличных рублей и безналичных рублей в банках в пользу цифрового рубля, что окажет влияние на балансы банков.

При этом представитель регулятора подчеркивал: «Банк России не намерен использовать цифровой рубль как дополнительный инструмент трансмиссии денежно-кредитной политики, в частности, мы не рассматриваем возможность уплаты процентов на остатки цифровых рублей в электронных кошельках. В этом смысле цифровой рубль не будет напрямую конкурировать с безналичными деньгами в банках как средство сбережения».



После начала обсуждения цифрового рубля неоднократно звучали заявления, что тестирование новой формы российской валюты может начаться в конце 2021 года .