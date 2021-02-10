Мировая экономика может столкнуться с новыми проблемами в I квартале 2021 года, следует из сообщения Reuters со ссылкой на отчет экспертов ООН.

Согласно докладу организации на Конференции по торговле и развитию (UNCTAD), больше всего пострадает сфера ретейла. Эксперты утверждают, что отрасль сократится на полтора процента, а сферу услуг ожидает спад на 7%. Также подчеркивается, что на данном этапе именно сфера обслуживания оказывает решающее негативное влияние на мировой ВВП, а торговля товарами, напротив, постепенно восстанавливается.

Отмечается, что проблемы в экономике по-прежнему связаны с ограничениями, введенными из-за пандемии коронавируса. В частности, поэтому специалисты обеспокоены туристической отраслью, так как именно она, по их мнению, является наиболее пострадавшей.