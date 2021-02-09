Депутат Госдумы, глава фракции партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов видит три способа увеличить пенсии в РФ. Об этом, как передает РИА Новости, он рассказал в беседе с ura.ru.

«Даже сейчас федеральный бюджет ежегодно выделяет Пенсионному фонду 3 триллиона рублей из необходимых 8 триллионов на социальные выплаты и пенсии. Наша фракция регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором мы обозначаем новые источники дохода для государства», — сказал Миронов.

По его расчетам, отмена налоговых льгот для экспортеров сырья принесет в бюджет дополнительные 2 трлн рублей, которые, как считает депутат, можно было бы направить на выплаты пенсионерам.

Также политик предложил увеличить с 10% до 22% взносы в ПФР для россиян с доходами более 1,465 млн рублей в год.



Кроме того, лидер «Справедливой России» выразил мнение, что увеличить пенсии можно за счет уменьшения непрофильных расходов Пенсионного фонда.