Минфин России на аукционе в среду, 10 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26235RMFS с датой погашения 12 марта 2031 года. Размещенный объем выпуска составил 28,846 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 47,656 млрд рублей.

Цена отсечения составила 96,305% от номинала, средневзвешенная цена — 96,5309% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,5% годовых.