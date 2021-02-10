Минфин России на аукционе в среду, 10 февраля, разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска № 26234RMFS с датой погашения 16 июля 2025 года. Размещенный объем выпуска составил 16,206 млрд рублей, говорится в сообщении ведомства. Объем спроса составил 73,687 млрд рублей.

Цена отсечения составила 95,64% от номинала, средневзвешенная цена — 95,6793% от номинала. Доходность по цене отсечения — 5,7% годовых.