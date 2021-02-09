Минфин России изучает иностранный опыт введения «цифрового» налога, намерен обсудить целесообразность его введения в РФ. Об этом, как передает ТАСС, заявил замглавы Минфина Алексей Сазанов в интервью, опубликованном на сайте KPMG.

«Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом», — сказал Сазанов.

По его словам, на площадке ОЭСР идут дискуссии о создании наднационального налога, который распределялся бы потом между различными странами. «Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения «цифрового» налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет», — сказал Сазанов.



Следующее решение о расширении применения налога на дополнительный доход возможно не ранее 2024 года, заявил также Сазанов. «Нет, не планируется. Я думаю, что следующее решение о расширении НДД возможно не раньше 2024 года», — сказал он, отвечая на вопрос, планируется ли такое расширение в 2021-м.

Кроме того, по словам замминистра, не планируется возвращать адресные льготы, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых. «Возвращать адресные льготы мы не планируем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуждать перевод отдельных месторождений на режим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже закончится действие сделки ОПЕК+, не будет ограничений по добыче и можно будет по максимуму использовать ресурсный потенциал России. Тогда мы будем готовы вернуться к дискуссии, но в рамках режима НДД», — отметил Сазанов.

Компаниям, которые добросовестно платят налоги, увеличения фискального бремени в перспективе ожидать не стоит, заявил замминистра.

«Мы исходим из того, что налогообложение должно быть справедливым. Если в России зарабатывается прибыль от активной деятельности, то она должна облагаться налогами в России. Поэтому компаниям, которые честно исполняют свои обязанности — платят установленные ставки налога на прибыль, не используют агрессивные схемы налоговой оптимизации, — бояться нечего. И я уверен, что добросовестным налогоплательщикам увеличения фискального бремени ждать определенно не стоит», — подчеркнул Сазанов.

