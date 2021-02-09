Следственный комитет России (СКР) проверяет бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в двух заказных убийствах и покушении 15-летней давности, на причастность к махинациям с бюджетными деньгами, пишет «Коммерсант» . Речь идет о получении кредитов в МСП Банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены. В рамках расследования под домашний арест помещен предправления этого кредитного учреждения Дмитрий Голованов, якобы лично санкционировавший выдачу займов. Деньги выдавались как под весьма сомнительные обязательства, так и под гарантии крупнейшего в регионе металлургического завода «Амурсталь», владельцами которого еще совсем недавно были сам Фургал, а затем его супруга Лариса Стародубова.

По словам представителя СКР, оставаясь на свободе, обвиняемый банкир Голованов может скрыться, оказать давление на свидетелей или иным образом воспрепятствовать расследованию. В свою очередь, сторона защиты настаивала на том, что у суда нет никаких оснований для того, чтобы отправить их клиента даже под домашний арест. Победили следователь и поддержавший его прокурор.

Как следует из материалов дела, в 2019 году специализирующийся на поддержке малого и среднего предпринимательства МСП Банк выдал два кредита на закупку металлолома хабаровскому ООО «Скрап Фар Ист» почти на 1 млрд рублей. Погасить долг фирма, являвшаяся доверительным управляющим доли супруги Сергея Фургала Ларисы Стародубовой в «Амурстали», должна была в марте 2020 года, однако вернула лишь чуть более 230 млн рублей. СКР пришел к выводу, что, выдавая кредит, Голованов превысил свои полномочия, чем нанес существенный ущерб МСП Банку.

Следствие полагает, что Голованов умышленно потворствовал структурам, связанным с Фургалом, и в ходе дальнейшего расследования рассчитывает получить показания банкира на заинтересованность и участие в сделках как самого экс-губернатора, так и его родственников и деловых партнеров.

Сейчас Арбитражный суд Хабаровского края рассматривает аналогичный иск МСП Банка о признании банкротом «Амурстали». С завода как поручителя банк требует взыскать почти 273 млн рублей.