«Газпром» разместил выпуск шестилетних еврооблигаций объемом 1 млрд евро по ставке купона 1,50%. Об этом сообщили пресс-службы Газпромбанка и «ВТБ капитал», организовавших размещение бумаг. Листинг осуществлен на бирже Euronext Dublin.



«Размещение установило новый рекорд по ставке заимствований в евро на международных рынках для ПАО «Газпром» и всех российских корпоративных заемщиков. Кроме того, достигнут исторически минимальный при первичном размещении спред к суверенным еврооблигациям России, номинированным в евро, — около 50 базисных пунктов», — пояснил первый вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков, добавив, что в этот раз евробонды были размещены на лучших условиях, чем в прошлом году (объемом 1 млрд евро по ставке купона 2,95% на срок пять лет).

«Газпром» объявил мандат на новый выпуск еврооблигаций в евро 9 февраля. Первоначальный ориентир по доходности в 1,75—1,875% был снижен до 1,625—1,75%. Достигнутый объем книги заявок в 2,2 млрд евро обеспечил снижение ценового ориентира до финального диапазона 1,5—1,55%, в итоге выпуск размещен по ставке доходности 1,5%, добавил Шулаков.

В рамках трансакции более 210 инвесторов оставили свои заявки. Спрос от международных инвесторов составил около 78% от общей книги заявок. При этом инвесторы из Великобритании купили 39% бумаг, столько же пришлось на европейских инвесторов, 9% ушло инвесторам из России и СНГ, 8% — швейцарским инвесторам, 3% выпуска купили инвесторы из Азии, остальное пришлось на инвесторов из других регионов, также рассказал руководитель управления рынков долгового капитала «ВТБ капитал» Андрей Соловьев. Управляющие активами купили 71% выпуска, банки и частные банки — 19% бумаг, страховые компании — 4%, на пенсионные и страховые фонды также пришлось 4% выпуска, оставшиеся 2% выкупили хедж фонды, добавил он.

Общий объем размещений «Газпрома» на международном рынке в 2021 году составил 3,2 млрд долларов (в эквиваленте) — с учетом выпуска еврооблигаций 20 января объемом 2 млрд долларов по ставке 2,95% на восемь лет.