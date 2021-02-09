Больше половины российских банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц по итогам 2020 года, свидетельствуют расчеты рейтингового агентства «Эксперт РА».

Значительная часть кредитных организаций испытывает сокращение традиционных источников фондирования, констатируют аналитики. Согласно их данным, по итогам 2020 года 51,7% банков столкнулись с чистым оттоком средств физических лиц, 37% — с чистым оттоком средств предприятий со счетов.

«Динамика ресурсов корпоративных клиентов может улучшиться по мере восстановления экономической активности, однако негативный тренд в части розничных пассивов устойчив на фоне снижения доходности вкладов », — полагают эксперты.

Как результат, только 65,4% игроков показали положительную годовую динамику активов. Усредненный по всем кредитным организациям темп прироста активов составил 6,7%. Медианный показатель по топ-10 почти в три раза выше — 19,6%. Крупнейшие банки более устойчивы к оттокам, но демонстрируют увеличение доли средств на счетах до востребования относительно срочных пассивов, что также обосновывает целесообразность поиска альтернативных источников долгосрочного фондирования для поддержки структуры ресурсной базы, приходят к выводу в «Эксперт РА».

По итогам года медианная рентабельность балансового капитала всех кредитных организаций снизилась на 197 базисных пунктов, рентабельность валовых активов — на 43 б. п. относительно 2019 года. 16,3% банков завершили год с убытком. Несмотря на последовательное снижение ключевой ставки и соответствующее уменьшение стоимости фондирования, негативная тенденция наблюдается и в части маржинальности операций. 53,1% кредитных организаций показали чистую процентную маржу менее 5%, 19,3% — менее 3% годовых. Во многом это обусловлено необходимостью поддержания запаса ликвидности в условиях ухудшения прогнозируемости динамики остатков на счетах клиентов, а также ограничением спектра инструментов доходного размещения средств на фоне роста кредитного и рыночного риска в 2020 году, поясняют аналитики. Кроме того, снизилась доходность краткосрочных операций инвестирования временно свободной ликвидности.

Средняя рентабельность балансового капитала без учета изменения резервов показала большее относительное снижение (на 31,8% против 28,3% у базового показателя), что отражает сокращение рыночных источников дохода для значительной части банков. Чистый финансовый результат в определенной степени был поддержан регулятивными мерами и установленным льготным графиком доформирования резервов.

Несмотря на зафиксированный Банком России в декабре 2020 года и январе 2021 года структурный дефицит ликвидности , банки в среднем по-прежнему поддерживают избыточный уровень покрытия рыночных обязательств ликвидными активами. У 77,1% игроков данный показатель составляет более 35%, а у 60,3% — более 50% на начало года. Несогласованность показателей по большей части связана с разными методиками их расчета, уточняется в обзоре.