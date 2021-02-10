Дефицит федерального бюджета РФ по итогам первого полного месяца года превысил 185 млрд рублей, свидетельствуют данные опубликованной Минфином сводки «Предварительная оценка исполнения федерального бюджета за январь 2021 года» .

По предварительной оценке, объем поступивших доходов составил 1 трлн 494 млрд 204,5 млн рублей, или 8% к общему объему доходов федерального бюджета, утвержденному федеральным законом «О федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»; исполнение расходов — 1 трлн 679 млрд 334,9 млн, или 7,8% к общему объему расходов, утвержденному указанным законом, и 7,6% к сводной бюджетной росписи федерального бюджета с учетом внесенных изменений. Дефицит составил 185 млрд 130,4 млн рублей.

«Сальдо источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита федерального бюджета за отчетный период составило 190 млрд 628,5 млн рублей и минус 5 млрд 498,1 млн рублей соответственно», — уточняется в сообщении.



Министр финансов РФ Антон Силуанов в январе объявил , что федеральный бюджет по итогам 2020 года исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП, или 4,1 трлн рублей.