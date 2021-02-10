Данные будут обновляться ежемесячно.
Банк России расширяет публикацию статистики по выпущенным долговым ценным бумагам. Новые данные предоставляют пользователям дополнительную возможность анализа формирования купонного дохода по выпущенным на внутреннем рынке долговым ценным бумагам, сообщает пресс-служба регулятора.
«Банк России для улучшения информационного обеспечения пользователей начинает публиковать информацию о выпущенных долговых ценных бумагах в разрезе типа купонных ставок и вида базового показателя для долговых ценных бумаг с переменным купоном», — говорится в сообщении.
Статистические данные о выпущенных на внутреннем рынке долговых ценных бумагах по типу купонных ставок и по виду базового показателя будут обновляться ежемесячно в сроки, установленные в календаре публикации официальной статистической информации.
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