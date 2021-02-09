Банк России подвел итоги киберучений, которые прошли в ноябре—декабре прошлого года, пишет «Коммерсант» . По словам представителей нескольких крупных банков, отчеты с результатами учений и рекомендациями по улучшению систем информбезопасности (ИБ) им пришли из ЦБ уже в этом году. В документах регулятора содержались оценки готовности банков к отражению киберугроз и рекомендации по улучшению процедур реагирования на них.

Как рассказали в ЦБ, в прошедших киберучениях добровольно приняли участие 22 поднадзорные организации. Регулятор моделировал несколько актуальных сценариев компьютерных атак в дистанционном режиме. С одной стороны, проверялась возможность противостоять этим атакам подразделений информационной безопасности и информационных технологий банков, с другой — готовность оперативно взаимодействовать и устранять возникшие проблемы, пояснили в ЦБ.

В Московском Кредитном Банке отметили, что в ходе учений отрабатывались различные ситуации реагирования на инциденты и тестировались процедуры взаимодействия с ЦБ. Акцент был сделан на вопросах предупреждения хищений денежных средств с корсчетов банков и вирусные атаки, а также на максимально быстром реагировании подразделений информационной безопасности и качестве взаимодействия с ФинЦЕРТ, отметили в кредитной организации. В Росбанке считают, что участие в киберучениях — это в первую очередь возможность продемонстрировать регулятору свою надежность. В Совкомбанке добавили к этому и проведение проверки собственных процедур реагирования. В Почта Банке отметили, что учения позволили оценить эффективность работы внедренных средств защиты и процессов реагирования на возможные кибератаки.

Как поясняет руководитель департамента кибербезопасности Альфа-Банка Виталий Задорожный, в ЦБ проверяют «уровень кибергигиены в организации, но не позволяют определить, насколько эффективно будет действовать банк, будучи атакованным». Регулярные киберучения, по его мнению, дают «реальную возможность координировать развитие кибербезопасности в банках в масштабах страны».