Банк «Интеза» ввел новый сезонный вклад «Итальянская классика» . Депозит открывается от 100 тыс. рублей на 367 дней. Процентная ставка составляет 4,25% годовых. Дополнительные взносы принимаются в течение 3-х дней, начиная со дня, следующего за датой открытия вклада. Частичное снятие не предусмотрено.

Проценты выплачиваются в конце срока. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования.

Открыть вклад можно до 10 апреля 2021 года.