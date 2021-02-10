Правоохранительные органы США, Канады и нескольких европейских стран ликвидировали преступную группировку, которая похитила более 100 млн долларов в криптовалютах у известных личностей. Об этом сообщило в среду Европейское полицейское агентство (Европол).

По данным организации, восемь человек были арестованы 9 февраля, где именно — не уточняется. До этого по одному человеку было арестовано в Бельгии и на Мальте.

«Жертвами атак злоумышленников в 2020 году стали тысячи людей, в том числе влиятельные блогеры, известные спортсмены, музыканты и их семьи в США, — отметили в Европоле. — Преступники похитили у них более 100 миллионов долларов в криптовалютах после незаконного получения доступа к их телефонам». Члены группировки также занимались кражей личной информации, денег и размещали информацию в социальных сетях от лица своих жертв.

Данное расследование, в котором помимо США и Канады принимали участие Бельгия, Великобритания и Мальта, было инициировано около года назад. Европол оказал поддержку в его проведении, в том числе путем координации усилий между правоохранительными и следственными органами вовлеченных стран.